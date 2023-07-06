تريكي يفوز بالذهب وزهرة تتار تحقق رقما قياسيا عربيا

توّج البطل الجزائري ياسر تريكي بميدالية ذهبية في الوثب الثلاثي رجال بوثبة بلغت 17:30 متر ضمن الألعاب العربية المقامة بالجزائر.

وضمن ياسر تريكي بعد تتويجه، تأهله إلى بطولة العالم 2023، و الألعاب الأولمبية 2024 المنتظر، إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس.

إلى جانب ذلك، عززت زهرة تتار رصيد الجزائر من الذهب عقب الفوز بمنافسة رمي المطرقة.

و لم تكتفي زهرة تتار بالميدالية الذهبية فقط، حيث حطمت الرقم القياسي الوطني والعربي برمية وصلت إلى 69 مترا و48 سم.

كما فازت زوينة بوزبرة بالميدالية الفضية بعد احتلالها المرتبة الثانية.

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