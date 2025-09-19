ياسر تريكي: “حزينٌ لتضييع الميدالية وسأسعى لتشريف الجزائر مستقبلا”

عبّر البطل الجزائري ياسر تريكي، عن خيبة أمله بعد فشله في تحقيق ميدالية في منافسات الوثب الثلاثي، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، رغم تقديمه مستوى مشرفًا واحتلاله المرتبة الرابعة.

وفي تصريح لقناة “بي إن سبورتس” عقب نهاية المنافسة، قال تريكي وهو يذرف الدموع: “حزين لتضييع الميدالية العالمية مرة أخرى، لم يوفقني الحظ لكن الحمد لله. سأعمل ما في وسعي مستقبلا من أجل تشريف الراية الوطنية”.

كما وجّه تريكي شكره لعائلته قائلا: “أشكر أبي رحمه الله والعائلة الكريمة. هذا الموسم كان صعبًا، وإن شاء الله سأقدم ما عليّ في المنافسة المقبلة”.

واختتم تريكي حديثه بالتأكيد على دعمه الكامل للجهات التي ساندته، قائلا: “اللجنة الأولمبية والرياضية قامت بواجبها معنا، وفي المستقبل سأعمل على تشريف الجزائر”.