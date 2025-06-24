ياسع: وضع استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الطاقات المتجددة والهيدروجين

أكد الدكتور نور الدين ياسع كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، أن تنظيم الجزائر لهذه الأيام العلمية يأتي في سياق التحولات الكبرى. التي يشهدها العالم مع توقعات بارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050. مما يجعل تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية ضرورة استراتيجية.

وأشار ياسع، خلال مداخلته في إطار الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعته الـ 12 إلى أن الجزائر الغنية بمواردها الأحفورية والمتجددة تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. مع الالتزام بخفض إنبعاثات الكربون ومكافحة تغير المناخ من خلال التركيز على الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إلى جانب تحسين استغلال الموارد الهيدروكربونية باستخدام تكنولوجيات حديثة وفعالة.

كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة كشف خلال مداخلته عن تنظيم يوم دراسي بالتعاون مع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. لبحث سبل صياغة استراتيجية وطنية شاملة للطاقة تعزز البحث العلمي وتدعم الابتكار في جميع مراحل سلاسل القيمة الطاقوية. كما سيتم عقد يوم خاص لمجال الهيدروجين في إطار استراتيجية وطنية. تهدف لتطوير هذه الشعبة من خلال توفير الأطر التنظيمية وتطوير رأس المال البشري وتشجيع الشراكات.