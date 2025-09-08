ياسع يبحث سبل التعاون الطاقوي مع ممثل المعهد الألماني للقياس

إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلّف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع، ممثل المعهد الألماني للقياس (PTB) كارل فيليكس وولف. على هامش فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.

وجرى اللقاء بحضور هانا إيلج، رئيسة التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية، وإطارات من الوزارة. حيث شكل اللقاء فرصة للتباحث حول آفاق تطوير التعاون بين الطرفين. لاسيما في مجال تعزيز البنية التحتية للجودة اللازمة لتطوير سلسلة القيمة في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر ومشتقاته. باعتبارها مجالا واعدا جديدا في قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة.

وأشاد الطرفان بنجاح التعاون السابق بين المعهد الألماني PTB ومركز تنمية الطاقات المتجددة “CDER” في إطار مشروع “تعزيز البنية التحتية للجودة للطاقة الشمسية في المغرب العربي”. والذي توّج بحصول مركز تنمية الطاقات المتجددة على اعتمادات وفقا لمعيار ISO/IEC 17025:2017. لاسيما بخصوص مختبر معايرة أجهزة قياس الإشعاع الشمسي (البيرانومترات). وكذا مختبر اختبار أداء وموثوقية أجهزة الإستشعار الحرارية الشمسية. مما جعل الجزائر رائدة إقليميا في مجال البنية التحتية للجودة للطاقات المتجددة على المستوى الأفريقي والعربي.

وأكد الطرفان على أهمية تطوير التعاون في مجالات التكوين والمساندة التقنية والمقارنات البينية. بالإضافة كذلك إلى تنظيم دورات تدريبية في التقييس، المعايرة ومراقبة الجودة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تم التطرق إلى إمكانيات تعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية في مجال خدمات البنية التحتية للجودة ذات الأولوية لقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تحديد الأولويات في سلسلة القيمة للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الجهات المعنية وتطوير قدرات المؤسسات المختصة لتقديم خدمات البنية التحتية للجودة، وكذا التوعية بأهمية هذه الخدمات في القطاع.