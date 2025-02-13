ياسع يبحث مع رئيس الشركة التركية “رونيكور” تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، بمقر الوزارة، رئيس شركة رونيكور التركية، مسعود توبراك، بحضور عدد من إطارات الوزارة.

وحسب بيان الوزارة، تمحور اللقاء حول بحث فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة. وخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الريحية.

وقد ناقش الطرفان الإمكانات المتاحة لتطوير شراكات استراتيجية تدعم جهود الجزائر في الانتقال الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة. بما يواكب التوجهات العالمية نحو الطاقات النظيفة والمستدامة. يضيف المصدر ذاته.