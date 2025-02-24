ياسع يشارك في أعمال جمعية الهيئة الأممية للتغيرات المناخية بالصين

يشارك كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، في أعمال الجمعية العامة للهيئة الأممية المعنية بالتغيرات المناخية، المنعقدة بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 24 إلى 28 فيفري 2025.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، يحضر كاتب الدولة هذه الأشغال بصفته نائب رئيس الفوج الثالث المكلف بمسألة التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ومن المرتقب أن تختتم هذه الدورة باعتماد هياكل التقارير الخاصة بالتغيرات المناخية، والتكيف معها، والتخفيف من حدتها.

بالإضافة إلى المصادقة على التقرير المنهجي المتعلق باحتجاز الكربون واستخداماته.