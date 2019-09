ياسمين بلقاسم تحكي بتأثر عن تفاصيل آخر لقاء جمعها مع زغدي وهذا ما قاله لها

View this post on Instagram

ياربي مزالني مصدومة ومانيش قادرة نحبس بكا غير كيما تلاقيت بيه في تونس وتصوّرنا وحكينا وضحكنا .. .. كان يحكيلي على احلامو بشغف في عينيه و بتفاؤل كبيير .. الله يرحمك محمد … ياناااس ربي يخليكم اطلبوا الرحمة وخلوّ الخلق للخالق ارجوكم ارجووكم ! 🙏 😔😢 ..