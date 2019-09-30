ياسمين بلقاسم تحكي بتأثر عن تفاصيل آخر لقاء جمعها مع زغدي وهذا ما قاله لها

عبرت الفنانة الجزائرية ياسمين بلقاسم، عن صدمتها الكبيرة بعد وفاة الفنان الجزائري الشاب، محمد الخامس زغدي، فجر اليوم الإثنين، بالوادي.

ونشرت ياسمين بلقاسم على صفحتها بالأنستغرام، صورة لها مع المرحوم وكتبت: “يا ربي مزالني مصدومة ومانيش قادرة نحبس بكا”.

وأضافت الفنانة: ” غير كيما تلاقيت بيه في تونس وتصوّرنا وحكينا وضحكنا ….”.

وعن ما قاله لها المرحوم، كتبت ياسمين بلقاسم: ” كان يحكيلي على أحلامو بشغف في عينيه و بتفاؤل كبيير، الله يرحمك محمد “.

وخيم الحزن على الوسط الفني الجزائري، اليوم الإثنين، بعد الإعلان عن وفاة الفنان الجزائري الشاب، محمد الخامس زغدي، من طرف عائلته.

وتوفي محمد الخامس زغدي “26 سنة”، أمام منزله، بعدما سقط من أعلى عمود كهربائي تسلقه ليدخل فناء المنزل، بعدما نسي مفاتيحه، حسبما ذكرته عائلته.

للتذكير، دخل الفنان الجزائري الراحل إلى عالم الغناء، وعمره لم يتجاوز بعد الـ15 عاما، وهو من ألمع نجوم الغناء محليا.

وشارك محمد الخامس زغدي في العديد من البرامج الفنية الشهيرة، على غرار “ألحان وشباب” و”فنان العرب”، وأحيا عدة حفلات وطنية وعربية.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا أمنيا، للكشف عن ملابسات الحادث الذي أدى لوفاة الفنان الشاب محمد الخامس زغدي.