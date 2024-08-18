ياسمين بلقاسم تُعلن عن طلاقها

أعلنت الفنانة الجزائرية الشابة ياسمين بلقاسم، عن طلاقها من زوجها إسلام برناوي، بعد 6 سنوات زواج.

وكشفت الفنانة عن الخبر عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “كل بداية ولها نهاية والحب وحدو ميكفيش.. تم الطلاق رسميا بيني وبين إسلام”.

وأضافت صاحبة أغنية “من أجلك عشنا يا وطني”: “للتوضيح الطلاق ليس لديه علاقة بالخيانة.. لأن بعض الناس يربطون الطلاق مباشرة بالخيانة”.

وأوضحت الفنانة، أن الإنفصال تم لأمور أخرى تماما وتراكمات يعرفانها هما فقط. وقالت أنها أعلنت الخبر لكي لا يتم ربطهما في أي موضوع إبتداء من لحظة الإعلان عن الطلاق.

وتابعت ياسمين بلقاسم، أن القرار كان متفق عليه، وأنها أعلنت عن الخبر لأنه وكما أن الزواج إعلان، فالطلاق أيضا إعلان.

وكتبت الفنانة: “كيما تلاقينا في الخير تفارقنا في الخير وإنتهى الموضوع.. الحياة تستمر وما توقف على حتى حاجة والموت وما أدراك ما الموت وتستمر بعده الحياة”.