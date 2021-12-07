ياسمين بلقايد تتحصل على جائزة روبرت كوخ لعام 2021

هنأت السفارة الأمريكية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، الباحثة الجزائرية، ياسمين بلقايد، عقب حصولها على جائزة روبرت كوخ لعام 2021. كما تعمل الباحثة بلقايد في علم الطب الحيوي.

وتشغل ياسمين بلقايد، منصب باحثة اولى في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية واستاذة مساعدة في جامعة بنسلفانيا. كما اشتهرت بعملها في دراسة تفاعلات الميكروبات المضيفة في الأنسجة وتنظيم المناعة للميكروبات، وتشغل بلقايد حاليا منصب مديرة برنامج ميكروبيوم.

استطاع الفريق الجزائري المشارك في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي، “روبرت” بلوغ نهائيات هذه المسابقة التي تشارك فيها 40 دولة.

وقدمت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى الجزائر تهانيها بعد بلوغ الجزائر نهائيات المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي “روبرت”.

وجاء في تهنئة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية “تهانينا للفريق الجزائري الذي شارك في المنافسة العالمية الأولى للرجل الآلي “روبرت”. وهي مسابقة دولية ذات طابع أولمبي لتصميم رجل آلي تشارك فيها فرق من 40 دولة مختلفة”.

وقد تصدَّر طارق ونوها ومعلمهم عبد المالك قائمة الأوائل في المسابقة “روبرت”. كما يتلقى الفريق تدريبه لدى المنظمة غير الربحية World Learning وتمويلا من طرف شركة الطيران الأمريكية Boeing وDow.

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