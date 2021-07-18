ياسمين تُجري عملية جراحية وأحمد العوضي: أنا أضعف إنسان بدونك

أعلن الممثل المصري، أحمد العوضي، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، عن إجراء الأخيرة لعملية جراحية، عبر حسابه على فايسبوك.

وكتب الفنان: ” الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها”.

ونشر العوضي منشورا ثانيا وكتب فيه: “يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض، عشان أنا روحي مش معايا، أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة”.

وأضاف الفنان: “أنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا، لحد ما تقومي، عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك”.

وختكم العوضي: “أدعولها تقوم بالسلامة زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجه دعواتكم”.