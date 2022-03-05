ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة المصرية ياسمين صبري، مناسك العمرة، حيث كتبت الفنانة عبر الانستغرام “اللهم اني اسألك حبك لي”. كما تابعت في المنشور “ولطفك بي.. وجمالك في.. واسألك من الأخلاق أطيبها”.

ونشرت، الفنانة الأكثر متابعة، ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي “انستغرام”، صورة من البقاع المقدسة وهي ترتدي حجاب اسود. كما كانت الفنانة، واقفة أمام الكعبة المزينة بردائها الأسود الجميل.

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كما كشفت النجمة المصرية، ياسمين صبري، عن مشاركتها في تأليف وكتابة سيناريو مسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2022.

وقالت “ياسمين” في تصريحات لدورية Harper’s Bazaar على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان فينيسيا: “لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل”. و”بدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح”.

وأضافت الفنانة: “قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال”. “فلم أكن أركز حقا فيما أقدم”.

كما تابعت:”أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا ابتعدت العام الماضي”. و”هناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، ودفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب،ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة”. وأكدت ياسمين أن القصة مقتبسة عن أحداث واقعية، وقالت: “التأليف موهبة فنية لدي كنت أجهل وجودها”.