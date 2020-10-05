ياسمين صبري تدعم سيدة طلبت الطلاق بسببها!!

دعمت النجمة المصرية، ياسمين صبري، إحدى السيدات المصريات، بعدما رفعت دعوى خلع من زوجها، لسبب غريب.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، طلبت السيدة الخلع، بسبب إصرار زوجها على تحويلها إلى نسخة من نجمته المفضلة “ياسمين صبري”، وتقليدها في ملابسها وطريقة حديثها وحركاتها.

وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني: “أنا بحب الستات جداً وبنحاز ليهم ودايماً بيزعجني أن نساء الشرق الأوسط يصنفوا كدرجة ثانية”.

وأضافت ياسمين: “عندما قرأت الخبر استشعرت أن هذه القضية تلمسني بشكل شخصي جداً وإن الست دي قوية جداً لأنها وقفت ضد طلب زوجها وأصرت على الطلاق”.

ودعت صبري، جميع السيدات أن يتبعن مسيرة السيدة صاحبة الواقعة التي تدرك قيمتها جيداً، ووصفتها بالقوية وليست الضحية كما يظن البعض.

مؤكدة أن مفهوم الجمال نسبي جدا ويختلف في كل زمان ومكان، وكل ست لها بصمة.

وأكدت النجمة المصرية، على أن المرأة تستحق كل الحب والإحترام والدعم.

يذكر إن سيدة تقدمت بطلب الطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر، بسبب إصراره على تحويلها إلى نسخة من ياسمين صبري.

وأثبتت الزوجة الشابة في عريضة دعوى طلب الطلاق خلعا، أن زوجها اقترح عليها أن يمنحها كل ما يلزمها من مال لإجراء جراحة تجميل تجعلها قريبة الشبة من ياسمين صبري.

وأضافت السيدة إنها طلبت الطلاق من زوجها بصورة ودية، ولكنه امتنع عن منحها حريتها بسبب صلة القرابة العائلية بينهما.

وأشارت في الدعوى إلى أنها عانت نفسيا من مقارنته الدائمة بينها وبين الجميلات من المشاهير، خاصة ياسمين صبري.