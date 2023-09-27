ياسمين صبري تردّ على تشبيهها بجورجينا رودريغز
بقلم نسرين محفوف
تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري، على تشبيهها دائماً بـ جورجينا رودريغز. شريكة لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.
وقالت ياسمين صبري، بشأن تشبيهها بـ جورجينا: “يمكن عشان نفس لون جلدها، والروح والمنظر. وإحنا عندنا مشكلة كعرب إننا بنمجد قوي في الشيء الأجنبي، ونبص للعربي إنه رقم 2 ودي مشكلة ثقافية”.
وخلال مداخلة هاتفية، أشاد الفنان ماجد الكدواني بـ ياسمين صبري، قائلاً: “ياسمين إنسانة مثقفة جداً. ومتواضعة جداً جداً وملتزمة وأكتر حاجة بحبها في ياسمين إن هي عندها ناحية تأملية في الحياة وروحانيات عالية جداً”.
وتابع الكدواني: “كنا بنتكلم كتير مع بعض وكنت بستمتع بالحوار معاها وإحنا بنصور فيلم أبو نسب. هي عندها مرونة عالية جداً وسلام داخلي بيساعدها على إنها تكون متقبلة أي حالة”.
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