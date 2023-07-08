ياسمين صبري ترد لأول مرة على اتهامها بتقليد جورجينا

تحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لأول مرة، على الاتهامات التي تلاحقها بتقليد العارضة جورجينا رودريغز والدة أبناء نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو.

وأكدت صبري، أنها منذ ظهورها تلاحقها هذه الشائعات، ولا تراها مهينة لها. مشيرة إلى أن سبب الاتهام هو النظر الناقصة للمرأة العربية وكأنها لا يمكن أن تكون مبدعة. ولا بد أن تكون مقلدة لغيرها من نساء العالم.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها ببرنامج “et بالعربي”: “في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بكيم كارداشيان. لأن كيم كانت هي اللي في الصورة. دلوقتي هما نقلوا لا هي بتقلد چورچينا، أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين”.

وأضافت ياسمين صبري: “يؤسفني إحنا في البلاد العربية أحيانا بنتخيل أن الشيء الأجنبي قيمته أعلى. لا نرى أنه يمكن قيمة نفسنا أعلى”.

وتحدثت ياسمين صبري عن عرض فيلمها الجديد “البعبع” في دول الخليج قائلة: “الفن المصري كل الوطن العربي بيتفرج عليه. ودي حاجة تسعدنا وتشرفنا. عشان كده لازم نكون موجودين مع الناس وبنحضر معاهم الفيلم ونشوف آراءهم لأن دي حاجة كويسة”.

ويعرض لياسمين صبري حالياً فيلم البعبع، الذي تخوض بطولته إلى جانب النجوم أمير كرارة، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”. وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.