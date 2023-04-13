ياسمين صبري تفاجئ جمهورها بارتداء النقاب!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري، جدلا، عقب قيامها بنشر صورة لها على حسابها الرسمي بـ “إنستغرام”، ظهرت من خلالها وهي مرتدية العباءة السوداء الفضفاضة، والنقاب لتخفي وجهها بالكامل.

وتبين، ومن خلال مقطع فيديو نشرته أيضا، أن سبب ارتداء ياسمين صبري للنقاب هو حرصها على الاستمتاع بالأجواء الرمضانية في منطقة الحسين وشارع المعز براحة.

وعلقت الفنانة بالقول: “ايه الجمال ده.. إيه الحلاوة دي الله يا الحسين الله يا مصر”.

وتشارك ياسمين صبري في فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام، ومن المقرر طرحه في عيد الأضحى المبارك.