ياسمين صبري تفتح النار على رامز جلال بسبب تعليقه الساخر

عاتبت الفنانة المصرية الشابة، ياسمين صبري، الفنان رامز جلال، بعد بث حلقتها من برنامجه “رامز مجنون رسمي”.

وأشارت تقارير صحفية، أن ياسمين صبري غضبت من لفظ تفوه به رامز جلال في مقلبه، لذلك قامت بالاتصال به ومعاتبته.

وعلق رامز جلال، على سؤال وجهته الفنانة أروى لياسمين وهو: “متى شعرت بحب زوجك رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة”، فردت عليها ياسمين قائلة: “أول مرة شوفته صدفة حبيته”.

وهنا جاء تعليق رامز جلال: “مش هعتقه وهقلبه”، وهو ما يرسخ فكرة ما يتم ترويجه بأن زواج ياسمين بأحمد أبو هشيمة غير مبني على الحب، وإنما على المصلحة.

وأضافت ذات المصادر، أن رامز جلال، أكد لياسمين صبري، أنه لم يقصد ذلك وأن هذه طبيعة البرنامج.

وعرفت حلقة ياسمين صبري، والتي حلت ضيفة في ثاني حلقات مقلب رامز مجنون رسمي، مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وتحدثت ياسمين في الحلقة، لأول مرة، عن زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.