ياسمين صبري تُصاب بحروق وإيقاف تصوير فيلمها الجديد!

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري، للإصابة بحرق في قدمها مما تسبب في إيقاف تصوير أحدث أعمالها الفنية وهو فيلم “الأرض السودا”.

وأصيبت ياسمين صبري، بحرق في أعلى قدمها بسبب سقوط ماء مغلي عليها وذلك في منزلها قبل 5 أيام.

وأجرت ياسمين الإسعافات اللازمة ونصحها الأطباء بارتداء الملابس المناسبة.

ليقرر صناع فيلمها الجديد “الأرض السودا” إيقاف التصوير لمدة أسبوع. على أن يتم استكمال التصوير مرة أخرى منتصف هذا الأسبوع في مدينة الجونة الساحلية.

وكانت ياسمين صبري قد صوّرت جزءاً من مشاهدها في فيلم “الأرض السودا” والتي جمعتها بالفنان كريم عبد العزيز بين القاهرة وتركيا.

وفيلم “الأرض السودا” من إخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار ومريم الجندي وأحمد غزي.