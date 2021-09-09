ياسمين صبري تُعلن عن مفاجأة سارة لجمهورها

أعلنت النجمة المصرية، ياسمين صبري، عن عودتها إلى الساحة الفنية مجدداً، في خبر سار لجمهورها والذي اشتاق لرؤيتها على الشاشة.

ونشرت الفنانة، صورة عبر حسابها على انستغرام، وأظهرت جزء من نص المشروع الدرامي الذي تحضر له، ولم يظهر سوى إسم الجهة المنتجة للعمل “سينرجي”، ولم تكشف أي تفاصيل حول دورها في المسلسل.

وأعتبر الجمهور الصور بمثابة إعلان لعودتها للمنافسة في موسم رمضان القادم 2022 بعد غياب خلال موسم رمضان الماضي، عقب زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

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