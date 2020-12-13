ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم

اختيرت الممثلة المصرية ياسمين صبري، للمرة الثالثة، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، حسب الحساب الرسمي لمسابقة “تي سي كاندلر” على انستغرام.

يذكر أن ياسمين صبري، هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم.

وضمت القائمة هذا العام، العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

وكانت ياسمين صبري الفنانة العربية الوحيدة أيضاً ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجدداً ضمن نفس القائمة هذا العام.