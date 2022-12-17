ياسمين صبري متهمة بتقليد جورجينا بسبب هذه الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة للفنانة المصرية ياسمين صبري، ظهرت فيها بإطلالة مشابهة لصديقة نجم الكرة العالمي كريستيانو رونالدو.

وفي التفاصيل، ظهرت ياسمين صبري على سلم الطائرة بملابس كاجول. وهي نفس الإطلالة التي ظهرت بها جورجينا رودريغيز أمام الطائرة ونفس لون الحقيبة التي في يدها.

وقارن الجمهور بين الصورة التي نشرتها ياسمين صبري في وضعية التصوير والإطلالة التي ظهرت بها. وبين صورة نشرتها جورجينا في عام 2021.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تواجه فيها ياسمين صبري تلك الاتهامات خلال الفترة الأخيرة.

وكان آخرها منذ أسبوع، حيث ظهرت ياسمين صبري بإطلالة باللون الأحمر في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وخطفت الأنظار بأناقة لافتة. إلا أنها جددت اتهامات تقليدها لجورجينا رودريغيز.

واعتمدت ياسمين صبري على تصميم فستان حمل توقيع نيكولا جبران ومجوهرات بسيطة.

واعتبر البعض أن إطلالة ياسمين صبري حولتها لنسخة من جورجينا رودريغيز. خاصة وأنها تعتمد الفترة الأخيرة تسريحة الشعر المرفوع التي تجعلها قريبة في الملامح مع الأخيرة.