ياسمين عبد العزيز تؤدى مناسك العمرة

نشرت الممثلة ياسمين عبد العزيز، على صفحتها الرسمية في “إنستغرام”، مقطع فيديو وعدد من الصور وهى أمام الحرم المكى.

ويعد هذا ثانى ظهور لها على صفحات السويشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى. حيث ظهرت حينما نشرت صورًا لمعاناة أطفال غزة وما يتعرضون له في هذه الأجواء داخل الخيم التى يتخذونها مسكنًا.

ونشرت ياسمين عبد العزيز صوراً لأطفال غزة، وهم يعانون من البرد والصقيع، تضامناً مع شعب فلسطين العزيز، وذلك عبر خاصية الاستورى في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، ولم تعلق ياسمين واكتفت بنشر الصور تضامنًا مع الأطفال الذين يذقون الموت بدون أي ذنب.