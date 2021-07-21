ياسمين عبد العزيز تخرج من العناية المركزة

أعلن وائل عبد العزيز، شقيق النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، عن خروجها من العناية المركزة، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها.

وكتبت وائل على صفحته بفايسبوك: ” الحمد لله خرجت من العنايه المركزه بفضل ربنا وكل الي بيحبوها بس مفيش زيارت”.

وكان وائل عبد العزيز، قد طمأن جمهور شقيقته عن حالتها الصحية، مؤكدا أن الأوضاع الآن أفضل، واعتذر منهم لعدم قدرته على الرد على هاتفه.

ودخلت النجمة ياسمين عبد العزيز في غيبوبة، قبل أيام، بعد إجرائها لعملية جراحية بسيطة، حيث تعرضت لتعقيدات بعد العملية، حسب تصريح أحد اعضاء الفريق الطبي المشرف على حالتها.