ياسمين عبد العزيز تدخل عام 2025 بفيلم ومسلسل

قررت النجمة المصرية، ياسمين عبد العزيز، أن تعود للأعمال الرومانسية والكوميديا، والابتعاد عن التراجيديا التي لم يحالفها فيها التوفيق سابقاً.

وفاجأت الفنانة، جمهورها، بفيلم ومسلسل جديد بدأت تصوير كل منهما مؤخراً، ليشهد العام القادم 2025 عرض كل منهما.

وتتقاسم ياسمين عبد العزيز البطولة مع النجم أكرم حسني، في فيلم جديد، لتعود بقوة للسينما مجدداً.

وقررت النجمة، الاستعانة بممثلين من نجوم الصف الأول، إذ فضلت، في فيلمها الذي تحضر له حالياً، الاستعانة بالفنان أكرم حسني.

وسيحمل الفيلم الجديد الذي تتقاسم بطولته ياسمين عبد العزيز مع أكرم حسني اسم “زوجة رجل مش مهم”.

وبعد التوقف لعامين عن تقديم الدراما الرمضانية، أعلنت ياسمين مؤخرا عودتها مجددا إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان “وتقابل حبيب”.

وسيقاسمها بطولة المسلسل، النجم كريم فهمي، وذلك بعد نجاحهما سوياً في مسلسل “ونحب تاني ليه”، والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه في رمضان 2020.