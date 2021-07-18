ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة بسبب خطأ طبي

فاجأ الفنان، تامر مجدي، محبي النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، بخبر صادم حول حالتها الصحية بعد إجرائها لعملية جراحية أمس السبت.

وقال الفنان الشاب تامر مجدي، على حسابه في فايسبوك، إن ياسمين عبد العزيز، قد دخلت في غيبوبة منذ 14 ساعة بسبب خطأ طبي، بعد إجرائها للعملية الجراحية.

وكتب الفنان: “ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعه بسبب خطأ طبي أثناء إجرئها عملية.. أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب”.

للتذكير، أعلن الفنان أحمد العوضي، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، عن إجرائها لعملية جراحية طالبا من الجمهور الدعاء لها.

بينما وصف شقيق الفنانة، وائل عبد العزيز، في منشور آخر على فايسبوك، أنها في حالة خطرة.

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=4214423025289700&set=a.793909960674374&type=3