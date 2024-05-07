ياسمين عبد العزيز تدخل في نوبة بكاء بسبب أحمد العوضي

دخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في نوبة بكاء شديدة حينما ذكر تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وأكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حلولها ضيفة على برنامج صاحبة السعادة. انها تعشق الفنان أحمد العوضي بشكل كبير، وقالت:” الطلاق يحدث بعد عدة مشاكل”.

كما أشارت إلى أن العوضي هو الحب الحقيقي في حياتها، لأنها حينما أحبته تأكدت أنها لم تحب من قبل.

وفيما يخص احتمالية العودة إليه مرة أخرى بعد الانفصال، أكدت ياسمين عبد العزيز أن الأمر متروك للأيام. وأكدت أنها تركت الأمر لله يختار لها ما يريد.

أما عن أسباب الانفصال، أكدت عبد العزيز أن هناك سببا للانفصال لا يمكنها الحديث عنه. غير أنها شددت على أن الأمر لا يتعلق بالخيانة على الإطلاق.

وحرصت على توضيح هذا الأمر، بسبب وجود بعض الأشخاص الذين وصفتهم بالمؤذين. لا يريدون لها سوى الإيذاء فقط، وفضلت ألا تتحدث ياسمين عن التفاصيل.