ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل صادمة عن أزمتها الصحية

تحدثت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، لأول مرة، عن تفاصيل أزمتها الصحية والتي أدخلتها العناية المركزة قبل أشهر. وظهرت ياسمين للمرة الأولى بعد شفائها، في لقاء تلفزيوني، مع الإعلامية منى الشادلي.

وكشفت الفنانة أنها تعاني من مرض يسمى “أكياس الشوكولاتة”، منتشر لدى بعض النساء، ومصابة به منذ أن كانت في الـ 16 من عمرها.

موضحة أنها تشعر بآلام محددة تتطلب إجراء جراحة من أجل السيطرة على الأمر، وكانت أول جراحة قامت بها في سن الـ 16 من عمرها.

وبدأت أزمة الفنانة، حينما توجهت لإجراء الجراحة بعدما أبرمت اتفاقا مع طبيبها، وأخبرها أنها ستظل في المستشفى ليومين أو ثلاثة. ولكنها بعد الخروج من العمليات شعرت بألم رهيب، وهو ما جعلها تصرخ بشدة.

وأضافت الفنانة، إن الطاقم الطبي، لم يتعاملوا مع ألمها باهتمام، وظنوا أنها في حاجة إلى الحركة أو أن الأمر سيأخذ وقته وينتهي، ولكنها كانت تصرخ، ليكتشفوا أنها أصيبت بثقب في القولون مما تسبب لها في تسمم في الدم.

ياسمين عبد العزيز: الطبيب أخبرهم بأنني لو لم أجري العملية خلال ساعة سأموت!

ووصلت حالة ياسمين عبد العزيز، إلى درجة أن الطبيب أخبرهم أنها لو لم تجر الجراحة خلال ساعة واحدة ستموت.

وهنا تدخل طبيب مصري آخر لإنقاذ حياتها، وأكد لها فيما بعد أنه كان يعلم أن الوضع خطير وصعب للغاية، وما حدث لها من تجاوز لذلك الأمر هو معجزة.

وأكدت الفنانة، أنها خرجت من العملية على العناية المركزة، وكان الأمر صعبا جدا. حيث تم وضعها على جهاز، نسبة بسيطة للغاية ممن يوضعون عليه يعودون إلى الحياة مرة أخرى.

وإنهارت ياسمين عبد العزيز، والمعروفة بقوتها من البكاء، وهي تروي تلك اللحظات الصعبة التي مرت بها. حيث شعرت لوهلة أن لقاء ربها أفضل لها من ذلك الوضع، ولم تتمكن من تحمل وضعها أكثر، وطلبت منهم إزالة الأدوية التي تتلقاها.

وتابعت الفنانة، أنه وبعد يوم عرفة، تم إخراجها من العناية المركزة. معتبرة أن ما حدث معها معجزة بفضل دعاء جمهورها في العالم العربي لها.

كما قالت ياسمين، إنها ولما إستعادت وعيها تفاجأت بأمعائها خارج بطنها. لتصر فيما بعد للسفر إلى سويسرا، لأجل إجراء عملية جديدة لإعادة الأمعاء داخل البطن.

وكشفت ياسمين، عن مفاجأة تلقتها عبر هاتفها قبل أسبوع واحد من إجراء الجراحة. حيث أرسل لها الشخص المسؤول عن الاهتمام بقبرها مقطع فيديو، وهو يقوم بتجهيز القبر الخاص بها.

ورغم التصريحات التي أدلى بها زوجها أحمد العوضي وقت الأزمة عن مقاضاة الطبيب، أكدت ياسمين أنها قررت التنازل عن فكرة مقاضاة الطبيب الذي تسبب في تدهور حالتها. بعدما شعرت أن هناك حكمة من الله فيما حدث، فتراجعت عن تلك الفكرة.

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