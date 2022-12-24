ياسمين عبد العزيز تُشوق الجمهور لمسلسل ضرب نار

شوقت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، الجمهور، لمسلسلها الجديد “ضرب النار”، والذي سيكون ضمن السباق الرمضاني المقبل.

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “ضرب نار”، وكشفت لأول مرة عن تفاصيل شخصيتها في العمل. حيث تقدم الفنانة، شخصية فتاة من حي شبرا العريق بالقاهرة.

ونشرت ياسمين عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، صورة لها بملابس شخصيتها في المسلسل. وعلقت على الصورة قائلة: “مهرة من شبرا وبنات شبرا الجدعان مسلسل ضرب نار، رمضان 2023 بإذن الله”.

ومسلسل “ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي.

ويشارك في بطولة المسلسل سهير المرشدي، هدى الإتربي، وإيمان السيد، بدرية طلبة، وتامر نبيل. وكذا أحمد عبد الله محمود، وتيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.

ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين وزوجها أحمد العوضي في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلي “لآخر نفس” و”اللي مالوش كبير” والذي عرف نجاحا كبيرا.