ياسمين عبد العزيز تُفاجئ الجميع على السجادة الحمراء

قامت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، بحمل العلم الفلسطيني، على السجادة الحمراء خلال حفل جوائز وشوشة في القاهرة أمس الأحد.

وثمن عدد كبير من المتابعين تصرف الفنانة، ووصفوه بالموقف المشرف، حيث كانت النجمة رفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وعند وصول ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها أحمد العوضي إلى السجادة الحمراء لإلتقاط الصور قبل انطلاق حفل جوائز وشوشة السنوي، قامت ياسمين برفع علم فلسطين تضامناً مع أهالي غزة، وكتب على العلم “كلنا غزة”.

وظهرت ياسمين على السجادة الحمراء بإطلالة هادئة، من خلال فستان أسود من المخمل.

وحصدت ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي جائزتي أفضل ممثلة وممثل لعام 2023، وتسلم الثنائي جائزتهما.

وأهدى أحمد العوضي جائزته لزوجته ياسمين عبد العزيز، قائلاً: “بهدي جايزتي لوحش الكون”.