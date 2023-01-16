ياسمين عبد العزيز في يوم ميلادها: أتمنى القيامة تقوم!

صرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن أمنية غريبة في عيد ميلادها الـ42 والذي احتفلت به أمس الإثنين.

وظهرت الفنانة في مقطع فيديو كوميدي عبر صفحتها على انستغرام، صرحت فيه عن أمنيتها في السنة الجديدة.

وظهرت في مقطع الفيديو، إحدى صديقات الفنانة وهي تسألها عن طموحاتها في العام الجديد لتجيب قائلة: “أمنيتي أن القيامة تقوم”.

وعلقت على الفيديو قائلة: “أمنيتي في السنة الجديدة”، وتفاعلت معها النجمة آيتن عامر بتأكيد أنها تريد الأمنية نفسها.

وحرص الفنان أحمد العوضي على تهنئة زوجته ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها، ونشر عدة صورة تجمعهما عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق عليها بالقول: “كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي. العمر كله في نجاح وصحة ودايماً مبسوطة”.

وتواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها “ضرب نار” المقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023.

وتجسد ياسمين عبد العزيز، شخصية مُهرة أبو الليل، وهي فتاة من شبرا، ويشاركها البطولة زوجها أحمد العوضي، في ثالث تعاون درامي بينهما.

https://www.instagram.com/reel/Cnc8mmwBmWH/?utm_source=ig_embed&ig_rid=fc830d8d-d2e9-4142-96a8-1ad949398082