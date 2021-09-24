“ياسمين عبد العزيز: “وداعا للمشفى

نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ، مقطعا مصورا من شرفة منزلها بالقاهرة. عقب عودتها إلى مصر بعد تعافيها من أزمتها الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع عدة.

وقالت ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها على الفايسبوك، “وداعا للمشفى!ياسمين عبد العزيز توثق لقطات من معاناتها مع المرض: “شفت الموت وكان قريب جدا”

كما نشرت عبدالعزيز المقطع المصور عبر خاصية الـ”ستوري” عبر تطبيق “انستغرام”. كما نشرت صورة لباب غرفتها بالمستشفى التي حملت رقم 418. وعلّقت عليها بعلامة “وداعا” في إشارة منها إلى مغادرتها المستشفى بعد رحلة علاجية بسويسرا استمرت أسابيع.

وكانت عبد العزيز غادرت القاهرة في أوت الماضي متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى سويسرا. لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في جويلية الماضي.