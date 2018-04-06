ياسمين عماري تطرب الجمهور الوهراني

أحيت المغنية والممثلة الجزائرية “ياسمين عماري” حفلا فنيّا بقاعة المغرب في وهران، وسط أجواء موسيقية رائعة وديكور تقني في القمة.

وأشرف على الحفل الديوان الوطني للثقافة والإعلام، أين أدت ياسمين رفقة “موك صايب” باقة متنوعة من الأغاني الجزائرية والأجنبية أطربا بها الجمهور.

بالإضافة إلى أغاني عصرية مشهورة من نوع الراي، تفاعل معها الجمهور الحاضر بإحساس وذوق فني رفيع.

وتأتي مشاركة الفنانة الشابة، ياسمين العماري، بعد فوزها ومرورها لمرحلة العروض المباشرة في برنامج المواهب “ذا فويس” في نسخته الفرنسية.

حيث أكدت الشهيرة بلقب “السلطانة رزان” للنهار، أن مشاركتها بالبرنامج في نسخته الفرنسية، كان باقتراح ودعوة من فريق متخصص تابع للبرنامج.

وذلك بعد عمليات تقصّي وبحث عن فنانين موهوبين عبر الإنترنت، ليتصلوا بها بعد مشاهدة فيديوهاتها المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”.

أضافت ياسمين أنّ مرورها بالبرنامج كان فرصة لها للإحتكاك أكثر بعمالقة الفن ومن ثم التعريف بالثقافة والفن الجزائري.

مشيرة إلى أنّها ثاني مشاركة لها في فرنسا، بعد تحصلها على المرتبة الثانية ببرنامج “grains de stars”، وهي التي لم تكن نكمل الـ14 سنة.

مضيفة أن اختيارها لأغنية أمينة التونسية، في أول ظهور لها بـ “ذا فويس” كان بسبب أنها تميل كثيرا للطابع الغربي والشرقي.

ياسمين عماري، وفي حديثها للنهار، أكدت أنها ستشارك خلال شهر رمضان المقبل في الجزء الثاني من مسلسل “الخاوة” أين ستجسّد دور الطبيبة “ليديا”.