ياسمين عماري تعتذر عن بث حلقة ذا فويس الفرنسي

اعتذرت الفنانة الجزائرية ياسمين العماري، عن بث حصة ذا فويس في نسخته الفرنسية،التي تزامنت مع فاجعة الجزائر في شهداء الواجب.

وكتبت عماري في منشور لها على فايسبوك:” باسمي وباسم الطاقم الذي يعمل معي،اقدم اعتذاري عن بث “THE VOICE ”

وتابعت : في هذه اللحظة والتي تتزامن مع الماساة الوطنية التي يمر بها بلدي.

حيث لم تكن هذه الحصة التي شاركت فيها مباشرةبل قمت بتسجيلها من قبل، ولم اكن ساشارك في هذه المرحلة من المسابقة.

لوحدث ذلك في هذا الوقت بالذات.

فاحترامي وحزني هما اصدق المشاعر التي اتوجه بها إلى شهداء الوطن .

فكلنا نحاول أن نكونو أبطالا بطرق مختلفة ولكن هم الأبطال الحقيقيون.