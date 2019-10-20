ياسمين عماري والشابة الزهوانية في ديو غنائي عالمي قريبا
كشفت الفنانة الجزائرية، ياسمين عماري، عن جديدها الغنائي، والذي سيجمعها مع “الشابة الزهوانية”، وسيخرج إلى النور في الأيام القادمة.
ونشرت ياسمين عماري، فيديو لها في الأستوديو مع الشابة الزهوانية، أين كانا يسجلان الأغنية، على حسابها بانستغرام.
وكتبت عماري: “اليوم في تسجيل الديو الغنائي الذي سيجمعني مع الشابة الزهوانية، والذي سيتم طرحه في الأيام القادمة”.
وستحمل الأغنية الجديدة للشابة الزهوانية، وياسمين عماري، الطابع الرايوي العالمي.
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