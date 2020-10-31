ياسيمن عماري تمثل الجزائر في “كرمالك يا بيروت” تضامنا مع ضحايا إنفجار المرفأ

ستمثل النجمة ياسمين عماري، الجزائر في الحفل الخير التضامني مع ضحايا انفجار بيروت “كرمالك يا بيروت” يوم 17 نوفمبر القادم بالعاصمة اللبنانية.

وأعلنت الفنانة ياسمين عماري، عن مشاركتها في الحفل الخير تضامنا مع ضحايا الانفجار الذي عرفه العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أوت الماضي.

وكتبت على صفحتها الرسمية على الإنستغرام:”كثير فرحانة كي أمثل دولة الجزائر في أكبر حفل خيري دولي (كرمالك بيروت) في منتجع الكورال بيتش الروشة في 17 نوفمبر 2020″.

وأضافت: “هذا الحفل من أجل جمع التبرعات للعائلات المتضررة في الإنفجار جايينك يا بيروت أنا ياسمين عماري من دولة الجزائر ” كن إنسانا قبل أن تكون أي شيء آخر”.

للتذكير، عمّاري تتهيأ لطرح فيديو كليب بعنوان “آه يا قلبي” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.