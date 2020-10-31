ياسيمن عماري تمثل الجزائر في “كرمالك يا بيروت” تضامنا مع ضحايا إنفجار المرفأ

ستمثل النجمة ياسمين عماري، الجزائر في الحفل الخير التضامني مع ضحايا انفجار بيروت “كرمالك يا بيروت” يوم 17 نوفمبر القادم بالعاصمة اللبنانية.
وأعلنت الفنانة ياسمين عماري، عن مشاركتها في الحفل الخير تضامنا مع ضحايا الانفجار الذي عرفه العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أوت الماضي.
وكتبت على صفحتها الرسمية على الإنستغرام:”كثير فرحانة كي أمثل دولة الجزائر في أكبر حفل خيري دولي (كرمالك بيروت) في منتجع الكورال بيتش الروشة في 17 نوفمبر 2020″.
وأضافت: “هذا الحفل من أجل جمع التبرعات للعائلات المتضررة في الإنفجار جايينك يا بيروت أنا ياسمين عماري من دولة الجزائر ” كن إنسانا قبل أن تكون أي شيء آخر”.
للتذكير، عمّاري تتهيأ لطرح فيديو كليب بعنوان “آه يا قلبي” عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
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