ياسين أعراب يرد على الوزير ولد علي..

رد “ياسين أعراب” عضو لجنة تنظيم الإتحاد الدولي للكاراتي على إدعاءات غضب “مصباحي” رئيس الإتحاد الإفريقي للكاراتي من وزير الرياضة.

وذلك بسبب إبعاد وزير الشباب والرياضة لإبن أخت مصباحي وزوجة إبن أخته من تدريب المُنتخب الوطني للكاراتي.

وقال “ياسين أعراب” خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار اليوم الثلاثاء.

“لم تكن تصريحات “مصباحي” التي قال فيها بأن “ولدعلي” يجهل قوانين الرياضة بسبب إبعاد الأخير لإبن أخته وزوجته من تدريب المُنتخب الوطني للكاراتي”.

وأضاف المُتحدث:”هذين الأخيرين قادا المُنتخب الوطني للكاراتي لتحقيق 6 ميداليات ذهبية في الألعاب الإفريقية ل2015″.

مُضيفا أن الجزائر لديها ثلاثة مُدربين مُعتمدين في رياضة الكاراتي وهم إبن أخت مصباحي وزوجة إبن أخت مصباحي و”فواز مايزا”.