ياسين أورابح من وهران يتوج بالمرتبة الاولى في برنامج “صوتك حكاية”

احتل ياسين أورابح المرتبة الأولى في برنامج “صوتك حكاية”، في فئة الذكور، فيما جاء ثانيا حمزة مدني وحل ثالثا وائل رقيوع.

أما في صنف الإناث فجاءت أولا بشرى معلم فيما توجت بالمرتبة الثانية كنزة آيت شريف وعادت المرتبة الثالثة لرقية مرازقة.

وعاشت أوبيرا الجزائر سهرة أمس البرايم النهائي من برنامج “صوتك حكاية”، حيث أعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين بهذه المسابقة التي عرفت تألق أصوات شبابية من مختلف مناطق الوطن.

وأبان المشاركون عن طاقات أدائية كبيرة وأدوا الأغاني القديمة باحترافية كبيرة وتوزيع موسيقي جديد أجادته الأوركسترا الموسيقية المشاركة في الحفل بالتعاون مع الموسيقيين عبد القادر سوفي وعادل لعمامرة.

كما حضرت البصمة الرائعة للكوريغراف رياض بروال الذي رسم لوحات فنية رافقت الأداء الصوتي للمشتركين وأضفت جمالية أخرى على العرض خاصة من ناحية الشكل والأزياء التي وقعها السينوغراف بوخاري هبال.

وتميز المشاركون بأدائهم لأغاني تراثية جزائرية في صورة “حيزية” للراحل عبد الحميد عبابسة، و”فراق غزالي”، والعديد من الاغاني التراثقية الأخرى التي بقيت راسخة في ريبرتوار الموسيقى الجزائرية.

وقال مخرج العرض فوزي بن براهيم أنه بحث عن العمق في العرض عبر تقديم تحية عرفان للفنانين الجزائريين الذين تركوا بصمتهم في الموسيقى الجزائرية، وذلك عبر إحياء التراث بطريقة عصرية، لذلك حاول رفقة مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر تجسيد هذه الفكرة مع المسابقة الفنية للمواهب الشابة، حيث اشتغل على الأغاني التراثية بطريقة جديدة تحمل روحا شبابية فيها موسيقى إلكترونية وسنفونية.

من جانبه، عبر مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر طارق كراش عن سعادته لمستوى العرض والمواهب الغنائية التي أدت جيدا، مضيفا أن مديرية الشباب والرياضة تحاول من خلال هذا الحدث إبراز الطاقات الشّابة من عمق الجزائر، حيث تهدف العروض التي تحمل تنويعات فنية وألوان مختلفة إلى تلقين المواهب الشابة دروسا في الإلقاء، التّعبير على الركح، الكوميديا الغنائية، تاريخ الموسيقى العالمية، التسويق الموسيقي، وغيرها من خلال ورشات يؤطرها مختصون في مختلف المجالات الفنية، كما أن المديرية حرصت على تقديم كل الدعم اللوجيستي والمادي لإنجاح البرنامج.

وعبر الحاضرون في قاعة أوبيرا الجزائر عن إعجابهم بأصوات المشاركين وبالعرض الفني عموما الذي وقعه المخرج المسرحي فوزي بن براهيم.