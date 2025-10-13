ياسين براهيمي ينال جائزة الأفضل في الدوري القطري
بقلم كريم تيغرمت
حظي الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، نجم نادي الغرافة، بالاعتراف، نظير تألقه طيلة الشهر المنصرم في الدوري القطري.
وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، عن اختيار براهيمي، كأفضل لاعب في الدوري، لشهر سبتمبر.
ويعتبر تتويج الدولي الجزائري، بهذه الجائزة، جد مستحق بالنظر لما قدمه في الجولات الماضية من الدوري القطري، من أهداف، وتمريرات حاسمة.
يذكر أن ياسين براهيمي، يحتل حاليا، رفقة ناديه الغرافة، المركز الثالث في ترتيب الدوري القطري بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر نادي الشمال.
🏅 مايسترو الغرافة يحصد الأفضل
ياسين براهيمي نجم #الغرافة يتوج بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر 2025#دوري_نجوم_بنك_الدوحة | #QSLBest pic.twitter.com/GV9vVlWNUI
— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) October 13, 2025
