ياسين بن حامد ينضم إلى رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي

أعلن نادي رويال إكسلسيور فيرتون البلجيكي تعاقده رسميًا مع الظهير الأيسر الجزائري ياسين بن حامد، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويبلغ بن حامد من العمر 23 عامًا، وتلقى تكوينه في أكاديمية أولمبيك ليون قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي، ثم واصل مشواره مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي.

وسبق للاعب أن مثّل المنتخبات الفرنسية للفئات السنية، حيث خاض 13 مباراة دولية مع منتخبي فرنسا لأقل من 16 و17 عامًا.

ويمتلك بن حامد تجربة في دوري الدرجة الأولى للهواة البلجيكي، والدوري الفرنسي الدرجة الثالثة، إضافة إلى البطولة الوطنية، بعدما دافع الموسم الماضي عن ألوان نادي بارادو.

وسيرتدي بن حامد القميص رقم 28 مع فريقه الجديد، الذي رحب بانضمامه وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة.