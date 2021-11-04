ياسين حمزة يظفر بالقميص الأصفر في طواف بوركينا فاسو

أحرز الدراج الجزائري، ياسين حمزة، اليوم الخميس، القميص الأصفر، في المرحلة السادسة من طواف بوركينا فاسو.

ونجح ياسين حمزة، في تصدر سباق المرحلة السادسة، والذي جرى على مسافة 153.3 كلم، محصلا القميص الأصفر.

كما تمكن العداء الجزائري الآخر، ياسين سعيدي، من الظفر بالمركز الثالث في ذات السباق، من طواف بوركينا فاسو.

وهنأت وزارة الشباب والرياضة، الدراجين الجزائريين على هذا الإنجاز، متمنية لهما المزيد من التألق في باقي المنافسة

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap