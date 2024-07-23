ياسين حنياد رئيسا جديدا لنادي نصر حسين داي بالإجماع

إنتخب المترشح الوحيد لرئاسة النادي الهاوي لنصر أتليتيك حسين داي، ياسين حنياد، اليوم الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة الانتخابية التي جرت بمقر النادي.

وحسب بيان إدارة نادي نصر حسين داي، عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فقد جرى تعيين الرئيس الجديد للنادي، والمرشح الوحيد، بإجماع كل الأعضاء المشاركين في الجمعية العامة.

وأوضح ذات البيان، أنه تم تعيين عبد اللاوي نور الاسلام مسؤول فرع كرة القدم، و حبيلي رضا مسؤول فرع كرة الطائرة بويموت كمال رئيس فرع الملاكمة.

وتم تعيين عكاك زين الدين مسؤول فرع كرة اليد، وطالبي كريمو رئيس فرع الكرة الحديدية، فيما لم يتم ترشيح أي مترشح لتولي مسؤولية نادي كرة السلة.