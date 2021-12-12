ياسين زايدي.. رحل بعد شهر من زفافه وهذا سبب الوفاة

توافد الفنانون والمعزون، اليوم الأحد، على منزل الفنان الجزائري ياسين زايدي لتقديم واجب العزاء بعد وفاته أمس السبت.

وتعيش الأسرة الفنية بالجزائر، على وقع الصدمة، على إثر فقدان الفنان زايدي عن عمر ناهز الـ47 عاما، بعد يومين من رحيل الفنانة القديرة سلوى.

كما عرف الراحل بأعماله المسرحية والتلفزيونية، وهو الذي دخل عالم الفن في سن الـ14 عاما فقط. أين قدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

هذا وتنقل طاقم تلفزيون النهار، إلى منزل الراحل لتقديم واجب العزاء لعائلة الفنان، وكذا للإلتقاء بزملائه الفنانين.

وقال الفنان فؤاد زاهد، في تصريح لـ”تلفزيون النهار”: “نترحم على الفنان الراحل ياسين زايدي، لا يوجد أحد لا يعرفه. وهو بالنسبة لنا لم يكن صديقا وحسب، بل كان بمثابة الأخ”.

وأضاف فؤاد زاهد: “الجميع كان يحب ياسين زايدي، كان بشوشا وفنانا بمعنى الكلمة. الجزائر فقدت قامة في المسرح والتلفزيون.. ربي يرحموا”.

ومن جهته، قال الفنان سيد علي بن سالم: “بإسمي وبإسم كل الفنانين، وكذا جمعية الألفية الثالثة، أتقدم بتعازي الخالصة لأسرة الفنان”.

كما أضاف: “ياسين زايدي، بدأ الفن صغيرا، وتقمص أدوار البطولة في المسرح الوطني، لديه 26 مسرحية. وكانت أول مشاركة تلفزيونية له في مسلسل الأخطاء مع نخبة كبيرة من الفنانين”.

وتابع الفنان: “قضى زايدي أكثر من من 27 سنة في الميدان الفني، وهو إنسان كريم وحنون، ويحب الأجواء المرحة”.

وحول آخر أعمال الراحل، قال بن سالم: “كان آخر عمل لزايدي، مسلسل سامحني، والذي قمت بإخراجه وساعدني هو فيه ووقف معي كمساعد مخرج وكممثل”.

كما أكد الفنان، إن رحيل ياسين زايدي، وقع كالفاجعة عليه وعلى كل الفنانين، طالبا له الرحمة والصبر لأهله.

وحول سبب وفاة ياسين زايدي، قال ذات المتحدث: “إتصل بي الفنان فؤاد زاهد، وأخبرني أن ياسين يعاني من وعكة صحية وأنه يتواجد بمستشفى بني مسوس. إلى أن سمعنا بخبر وفاته”.

وأشار الفنان، إلى أن ياسين زايدي رحل وهو عريس، فلم يمضي على عرسه سوى شهر واحد، أين قام بدعوة الجميع وخصص للفنانين يوما للإحتفال معه.

هذا وكان الفنانون قد أطلقوا نداء قبل أيام، لأجل استقبال الفنان الراحل في المستشفى، بعد تعرضه لأزمة صحية نتيجة مضاعفات في عضلة القلب. ليتم استقباله في مستشفى بني مسوس قبل أن يرحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ47 عاما.

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الممثل ياسين زايدي في ذمة الله

هذا وإنتقل إلى رحمة الله مساء أمس السبت الممثل المسرحي والتلفزيوني ياسين زايدي بمستشفى بني مسوس في العاصمة.

وقدّم الممثل ياسين زايدي العديد الاعمال من المسرحيات وكذا المسلسلات على غرار “الجنة المطوقة”، “الفزيائيين”. بالإضافة إلى “الزائر”، “المنتحر”، “الليالي البيضاء”.

كما عمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال، الذي تألق في العشرات من الأعمال المسرحية على غرار”المفترون”، “سليمان اللوك”، “الدبلوماسيون”.

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