ياسين عابد يتوج بجائزة أفضل لاعب بعد تألقه أمام جنوب إفريقيا

تُوّج لاعب المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة، ياسين عابد، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت “الخضر” بمنتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا U17، بعد الأداء المميز الذي قدمه وقيادته المنتخب لتحقيق فوز ثمين.

وخطف عابد الأضواء خلال المواجهة بعدما سجل هدفي المنتخب الوطني في الدقيقتين 40 و85، ليقود أشبال المدرب أمين غيموز إلى انتصار مهم أعاد الفريق إلى سكة النتائج الإيجابية في البطولة القارية.

وأظهر اللاعب الشاب إمكانيات فنية كبيرة وحسًا تهديفيًا عاليًا، حيث كان الأخطر على دفاع منتخب جنوب إفريقيا طيلة أطوار اللقاء، ما جعله يستحق عن جدارة جائزة “رجل المباراة”.

ويُعد هذا التتويج الفردي دفعة معنوية قوية لياسين عابد، الذي بات أحد أبرز الأسماء المتألقة في صفوف المنتخب الوطني خلال البطولة، وسط آمال كبيرة بمواصلة التألق في باقي المشوار الإفريقي.