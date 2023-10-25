ياسين عدلي احتياطيا في القمة بين ميلان وباريس سان جيرمان

يتواجد اللاعب الفرانكو جزائري ياسين عدلي في التشكيلة الاحتياطية لفريقه ميلان خلال مواجهة المستضيف باريس سان جيرمان.

وتجري المباراة المنتظرة، أن تكون مثيرة بملعب “حديقة الأمراء” في قمة الجولة الثالثة من دوري المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

و سيعتمد المدرب بيولي على متوسط ميدانه، كورقة رابحة بعدما كان يلعب أساسيا في المباريات الأخيرة الماضية.

كما لم يتواجد الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية و لا الاحتياطية، بالنظر إلى عودته المبكرة من الإصابة، وهو الذي أصبح يتدرب بشكل عادي خلال اليومين الماضيين فقط.

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