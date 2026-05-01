ياسين عدلي: “ارتكبت أخطاء.. وحمل القميص الجزائري شرف كبير”

عاد اللاعب الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ياسين عدلي للحديث عن إمكانية تمثيل قميص المنتخب الوطني في التحديات القادمة، بعد أن عاد وراجع مواقفه السابقة.

وكان عدلي، الذي سبق له اللعب مع أندية مثل باريس سان جيرمان وبوردو وميلان، قد أكد في وقت سابق رغبته في اللعب مع المنتخب الفرنسي، معتبرًا أن ذلك يمثل “أعلى مستوى”، وهو ما أثار حينها استياء الجماهير الجزائرية.

قبل أن يغيّر لاعب نادي الشباب السعودي حاليًا، لهجته في تصريحات حديثة لموقع “سبورت تيم”، التي نقلها “فوت ميركاتو” اليوم حيث قال: “تحدثت مؤخرًا مع فلاديمير بيتكوفيتش، الذي كان مدربي في بوردو، وكنت صريحًا معه. أعترف أنني ارتكبت أخطاء في الماضي، وربما لم أحسن اختيار كلماتي، لكنني لست متكبرًا”.

وأضاف موضحًا: “عندما تحدثت عن المستوى العالي، كان ذلك من منظور لاعب تكوّن في الفئات السنية للمنتخب الفرنسي، وكان يطمح للعب في أعلى مستوى أوروبي، ولم يكن الهدف أبدًا التقليل من بلدي”.

كما تطرق عدلي إلى الانتقادات التي طالته، قائلاً: “تعرضت لهجوم وشتائم قوية بسبب تلك التصريحات، حتى أن البعض نصحني بعدم العودة إلى الجزائر، رغم أن أجمل ذكرياتي في الطفولة كانت مرتبطة بإنجازات المنتخب الجزائري”.

وكشف أيضًا عن تواصله السابق مع المدرب جمال بلماضي سنة 2022 عندما كان لاعبًا في ميلان، حيث قال: “بلماضي عرض علي مشروعًا متكاملًا، وكنت صريحًا معه، إذ أخبرته أنني أريد أولًا إثبات نفسي مع النادي قبل خوض تجربة دولية”.

وختم عدلي تصريحاته برسالة واضحة: “ارتداء القميص الجزائري هو أجمل شيء بالنسبة لي. أنا مستعد، والقرار الآن بيد الاتحاد والمدرب. سأكون حاضرًا عندما يرون أنني قادر على تقديم الإضافة”.