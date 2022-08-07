ياسين عدلي يقرّر تمثيل الجزائر و يرفض فرنسا

كشفت صحيفة “لاغزيتا ديلو سبورت” عن قرار متوسط ميدان ميلان الإيطالي ياسين عدلي بتمثيله ألوان المنتخب الجزائري و رفضه فرنسا.

كما عنونت الخبر الصادر اليوم الأحد :”عدلي يقول لا لفرنسا ويختار اللعب للجزائر برفقة بن ناصر”.

وعلى ذمة المصدر. فإن عدلي تنقل إلى القنصيلة الجزائري في ميلانو لتقديم طلب الحصول على الجواز الجزائري، كما اشارت إلى انه سيرسل المستندات والوثائق المطلوبة إلى الفيفا.

كما أضافت، إلى الناخب الوطني جمال بلماضي، سيستدعي اللاعب الأنيق في المباريات المقبلة.

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