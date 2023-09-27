ياسين عدلي يقود ميلان لفوز مذهل في الكالتشيو

قدم اللاعب ياسين عدلي ذو الأصول الجزائرية مباراة في القمة رفقة فريقه ميلان أمام نادي كالياري في مباراة الكالتشيو.

وشارك ياسين عدلي أساسيا في المباراة، قبل أن يستبدل من قبل مدربه بيولي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، كما نال تنقيطا ممتازا من قبل الموقع العالمي في الإحصائيات و الأرقام “سوفاسكور”.

وكان ياسين عدلي تقريبا أفضل لاعب في الشوط الأول، بعدما قاد كل هجمات ميلان وكل التمريرات كانت تمر عليه، إلى جانب استرجاع عدد منها.

ياشر، إلى أن القمة الكروية انتهت بفوز بثلاثية مقابل واحد.

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