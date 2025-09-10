ياسين عدلي يلتحق بالشباب السعودي !

أعلن نادي الشباب السعودي انضمام اللاعب الفرنسي ياسين عدلي، إلى صفوف الفريق، قادمًا من فيورنتينا الإيطالي.

يأتي هذا التحول في مسيرة ياسين عدلي، بعدما حمل قميص نادي ميلان الإيطالي. لكن فرصه في التألق كانت محدودة بسبب المنافسة القوية في الفريق.

وكان ياسين عدلي عبّر في عدة مناسبات عن رغبته في اللعب في المستوى العالي. وأكد في وقت سابق أنه يحلم بحمل قميص المنتخب الفرنسي. معتبراً ذلك هدفًا شخصيًا يسعى لتحقيقه.

غير أن هذا الحلم اصطدم بالواقع الكروي، ليقرر عدلي الانتقال إلى الدوري السعودي في خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وصرّح عدلي في وقت سابق أنه يفضل اللعب للمنتخب الفرنسي وهو ما أثار كثيرًا من الجدل بين جماهير الكرة الجزائرية التي كانت تأمل في رؤية عدلي بقميص المنتخب الوطني.