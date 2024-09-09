ياسين عدلي يواسي بن ناصر برسالة مؤثرة !

تلقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رسالة تحفيزيه مؤثرة من قبل زميله السابق في نادي ميلان ياسين عدلي. بعد الإصابة التي تلقاها مؤخراً مع الخضر.

و نشر بن ناصر، رسالة اللاعب الفرانكو-جزائري ياسين عدلي، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام “خاصية ستوري”، كتب فيها: “كن شجاعا أخي، الحمد لله، توكل على الله في هذه الظروف، أحبك أخي الكريم”.

كما أضاف عدلي، الذي التحق مؤخرا بنادي فيورنتينا الإيطالي: “ننتظرك بقوة كما عهدناك دائما بإذن الله”.

للإشارة، تلقى بن ناصر خبرا صادماً، يتمثل في ابتعاده عن المنافسة لمدة تفوق 3 أشهر.

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