ياسين عدلي يواسي بن ناصر ويبدي دعمه الكامل له

أبدى الفرانكو جزائري ياسين عدلي، دعمه الكبير، لزميله في نادي آسي ميلان، النجم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عقب الاصابة التي تعرض لها.

ونشر عدلي، اليوم الخميس، رسالة لبن ناصر، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيها:

“موهبتك، وعملك، وتواضعك، يعني أنك ستعود بسرعة إلى مستواك العالي، احبك يا أخي، إن مع العسر يسرى، لا حول ولا قوة إلا بالله”.

كما أرفق الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، هذه العبارات، بصورة لزميله في الفريق، اسماعيل بن ناصر، خلال تعرضه أمس الأربعاء، لإصابة في داربي الغضب.