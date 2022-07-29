إعــــلانات
الرياضة

ياسين قوري: “الكل يتنافس للظفر بكأس الجمهورية للكاراتي بعد توقفها لثماني سنوات”

بقلم النهار أونلاين
ياسين قوري: “الكل يتنافس للظفر بكأس الجمهورية للكاراتي بعد توقفها لثماني سنوات”
  • 59
  • 0

أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي ياسين قوري، سعادته باستئناف منافسة كأس الجمهورية، مؤكدا سعي الجميع للتويج بها.

وصرح قوري، لتلفزيون “النهار”: “منافسة كأس الجزائر للكاراتي عرفت توقفا دام أزيد من ثمانية سنوات من برنامج الاتحادية”

كما أضاف: “الاتحادية وبمكتبها الجديد نجحت هذه السنة في اعادة برمجت هذه المنافسة من جديد”

وتابع ياسين قوري: “هذه الطبعة من كأس الجمهورية للكاراتي تشهد تنظيم محكم والكل يتنافس للظفر بهذا اللقب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xXd1O
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر