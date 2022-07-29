ياسين قوري: “الكل يتنافس للظفر بكأس الجمهورية للكاراتي بعد توقفها لثماني سنوات”

أبدى رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي ياسين قوري، سعادته باستئناف منافسة كأس الجمهورية، مؤكدا سعي الجميع للتويج بها.

وصرح قوري، لتلفزيون “النهار”: “منافسة كأس الجزائر للكاراتي عرفت توقفا دام أزيد من ثمانية سنوات من برنامج الاتحادية”

كما أضاف: “الاتحادية وبمكتبها الجديد نجحت هذه السنة في اعادة برمجت هذه المنافسة من جديد”

وتابع ياسين قوري: “هذه الطبعة من كأس الجمهورية للكاراتي تشهد تنظيم محكم والكل يتنافس للظفر بهذا اللقب”.